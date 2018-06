’Snelle e-bike moet terug naar het fietspad’

„Het kind wordt met het badwater weggegooid. In plaats van deze snelle elektrische fietsen zoveel mogelijk te faciliteren, worden er juist obstakels opgeworpen”, meent BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt. „De regelgeving moet worden teruggedraaid.”

De verkoop van nieuwe speed pedelecs kwam in 2017 voor het derde achtereenvolgende jaar op een niveau van ongeveer 3500 stuks uit. Ook dit jaar is er tot nu toe weinig progressie waar te nemen. „Dat komt omdat gebruikers een helm moeten dragen en de fiets sinds januari over een claxon en richtingaanwijzers moet beschikken, omdat het in Europees verband als bromfiets beschouwd wordt. Bovendien heeft de Nederlandse overheid besloten de verkeersregels voor brommers ook voor de ’groene’ speed pedelecs te hanteren. En daar wringt de schoen”, sombert Eckhardt.

Een speed pedelec kan maximaal 45 km/u halen. Maar alleen op rechte stukken weg en als er heel hard meegetrapt wordt. In de bebouwde kom wordt dat nooit gehaald en rijden de fietsen zo’n 25 km/u maar worden ook verplicht daar tussen de auto’s, bussen, en vrachtwagen te rijden.

Eckhardt: „Daar leidt het meer dan eens tot gevaarlijke situaties, omdat automobilisten ook niet gewend zijn aan fietsers op de rijbaan. Een speed pedelec is en blijft een fiets en die hoort wat ons betreft dan ook op het fietspad thuis.”