Oud-directeur IMF in beeld voor noodregering Italië

Vlak nadat kandidaat-premier Giuseppe Conte zijn opdracht om een regering te vormen had teruggegeven, kreeg Cottarelli uit het presidentieel paleis een telefoontje voor een ontmoeting maandag. Waarschijnlijk om hem te vragen om een nieuwe regering te vormen.

Cottarelli was van 2008 tot 2013 directeur fiscale zaken bij het IMF. Verwacht wordt dat een technocratische regering onder zijn leiding alleen voor de korte termijn is bedoeld. De meerderheid binnen het parlement had namelijk al aangegeven niets te voelen voor een dergelijk zakenkabinet.