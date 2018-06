Golf aan verkrachtingsbaby’s

Rohingya-vrouwen werden massaal verkracht door het Myanmarese leger, dat een groot deel van de moslimminderheid het land uitdreef.

Naar schatting worden er dit jaar 48.000 baby’s geboren in de overbevolkte opvangkampen. „Vrijdag was het precies negen maanden geleden dat de enorme vluchtelingenstroom op gang kwam. In de komende maanden verwachten wij dan ook meer baby’s die door verkrachting zijn verwekt”, aldus Daphnée Cook van Save the Children, die in de kampen nabij Cox’s Bazar in Bangladesh werkt.

„Seksueel geweld is een zeer gevoelig onderwerp voor de gevluchte vrouwen en meisjes. De meesten bevallen in een tent of zelfgemaakte hutjes maar precieze cijfers ontbreken. Velen zijn diep getraumatiseerd.”

Meer dan de helft van de ruim 700.000 Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh zijn kinderen. Hulporganisaties vrezen voor een gezondheidscrisis met het moessonseizoen in aantocht. Een vierde van de toiletten zal het tijdens de regenperiode naar verwachting begeven, waardoor een uitbraak van ziektes als cholera dreigt.

„De situatie is vreselijk. Kinderen spelen in de modder en met vuilnis. De hevige regenval treft alle vluchtelingen, maar vooral jonge kinderen zijn extreem kwetsbaar. Er zijn al gevallen van acute diarree, waardoor kinderen het gevaar lopen te sterven door uitdroging.”

De regering van Myanmar weigert journalisten en waarnemers toegang tot de westelijke deelstaat Rakhine, het conflictgebied waaruit de Rohingya zijn gevlucht. Maar eerder deze maand mochten vertegenwoordigers van de VN-Veiligheidsraad het gebied in om Rohingya-dorpen te inspecteren.

Het team sprak met Aung San Suu Kyi, de burgerlijk leider van Myanmar, en legerbaas Min Aung Hlaing. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de brute operatie tegen de Rohingya, die de VN ’etnische zuivering’ noemt.

De delegatie bracht ook een bezoek aan Kutupalong in Bangladesh, dat inmiddels het grootste vluchtelingenkamp ter wereld is. De VN heeft Myanmar vorig jaar november een deadline voor vandaag gesteld om te rapporteren over het seksueel geweld door het leger aan het comité dat de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag monitort, een zeldzaam verzoek. Volgens getuigenissen werden ook kinderen en zelfs baby’s verkracht en doodgehakt door de militairen.