Hof buigt zich over rol Staat bij CO2-uitstoot

De rechter oordeelde dat CO2-uitstoot klimaatverandering veroorzaakt en daarmee de zeespiegel en voedselvoorziening bedreigt. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De uitspraak in 2015 was opzienbarend: de Haagse rechtbank oordeelde dat de overheid ervoor moet zorgen dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in Nederland in 2020 met zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van 1990. Maandag dient het hoger beroep van de Staat voor het gerechtshof in Den Haag.