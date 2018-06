Werkonderbreking bij gevangenis Alphen

De werkonderbreking is een protest tegen het vastlopen van de cao-onderhandelingen met minister Kajsa Ollongren. De vakbonden eisen 3,5 procent meer loon voor de 118.000 rijksambtenaren. Een ultimatum daarover verliep op 14 mei.

,,Het eigen personeel wordt door minister Ollongren aan het lijntje gehouden, gekleineerd en beledigd. Dit kabinet geeft liever 1,4 miljard euro aan multinationals dan aan haar eigen personeel", aldus bestuurder Yntse Koenen van FNV Overheid eerder.

In de gevangenis in Alphen werken rond de zeshonderd mensen. De werkonderbreking gaat volgens Koenen ten koste van activiteiten als sport en bibliotheekbezoek, maar niet van de veiligheid. De actie is afgestemd met de directie.