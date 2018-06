Zonnebrand belooft factor 30, maar blijft steken op 15

In totaal zijn vijftien sprays getest. Twee daarvan (van respectievelijk het merk Australian Gold en Lucovitaal) bleven steken op een factor 15 en 19. Ook Lovea krijgt een onvoldoende, omdat het niet genoeg beschermt tegen uv A-straling.

„Helaas kunnen consumenten niet altijd blind vertrouwen op de factor die op zonnebrandsprays staat. Dit is kwalijk omdat consumenten dit lastig zelf kunnen controleren. Ze denken goed beschermd te zijn, maar verbranden alsnog. Een te lage factor kan op korte en op lange termijn schade toebrengen aan de huid”, zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond.

Zeven producten bleken allergenen te bevatten die irritatie kunnen veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Twee sprays bevatten een hormoonverstorend ingrediënt dat de EU afraadt in sprays en werden daarom uitgesloten van de test.

Beste zonnebrand

Beste uit de test zijn Garnier Ambre Solaire Dry Protect Spray en Vision Every Day Sun Protection Spray. Beide hebben het testoordeel 7,5 en bieden prima bescherming. Vision is van deze twee het best voor de gevoelige huid omdat het geen parfum of allergenen bevat, meldt de Consumentenbond. Kruidvat Solait High sunspray heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding en is Beste Koop. Vision scoort iets beter op bescherming dan Garnier en Solait.