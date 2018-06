’Opnieuw fipronil in eieren Tilligte’

De besmetting bleek afgelopen week bij een steekproefsgewijze controle van de door de boer aan een supermarkt in Nederland geleverde eieren. De 3000 kippen in de stal zijn al geruimd. Ook de voorraad van 45.000 eieren is vernietigd.

Hoe de fipronil opnieuw in de eieren is gekomen, is niet duidelijk. De boer heeft het ’sterke vermoeden’ dat er nog resten van fipronil in mest van de vorige kippen in de bodem van het weiland aan de Ootmarsumsestraat moeten hebben gezeten.