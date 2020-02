Buttigieg en Sanders willen hertelling Iowa

De plaatselijke tak van de Democratische Partij laat weten dat de verzoeken nog worden beoordeeld om te kijken of ze voldoen aan alle criteria. Bij de chaotisch verlopen voorverkiezing ging Buttigieg nipt aan kop. Hij kreeg volgens de laatste resultaten veertien 'delegates', een soort kiesmannen, achter zich.

Sanders kreeg twaalf van de 41 delegates die in Iowa zijn te vergeven. Daarna volgden Elizabeth Warren (8), Joe Biden (6) en Amy Klobuchar (1). Kandidaten moeten bij de voorverkiezingen genoeg van die kiesmannen achter zich krijgen om tot officiële presidentskandidaat van hun partij te worden verkozen.

De eerste voorverkiezing in Iowa is voor de Democraten uitgelopen op een drama. Technische problemen zorgden vorige week voor problemen bij het tellen van stemmen. Gezaghebbende Amerikaanse media hebben vanwege het rommelige verloop van de verkiezing nog geen winnaar uitgeroepen.

Hoewel in de staat relatief weinig delegates zijn te vergeven, is de voorverkiezing toch belangrijk. Een overwinning kan het profiel van een kandidaat versterken. De Democraten lopen zich inmiddels ook al warm voor de volgende voorverkiezing, die dinsdag in New Hampshire wordt gehouden.

Bekijk ook: Blunderende Democraten gaan stemmen Iowa hertellen

Bekijk ook: Buttigieg wint voorverkiezingen Iowa nipt van Sanders