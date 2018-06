Utrecht wil nog een intercitystation

Dat staat in het actieprogramma ’U Ned voor bereikbare gezonde groei in de metropool Utrecht’. Het gaat om toekomstplannen die voortkomen uit overleg tussen de provincie, de gemeente en het Rijk.

Het recent verbouwde station Utrecht Centraal het drukste station van Nederland. Volgens de gemeente en provincie is ingrijpen noodzakelijk. De verwachting is dat de stad in 2030 410.000 inwoners heeft, nu zijn dat er 340.000. „Misschien heeft Utrecht in de toekomst wel een metro nodig”, zegt de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks).

Den Haag en Amsterdam hebben met respectievelijk Hollands Spoor en Amsterdam Zuid stations met intercityverbindingen.