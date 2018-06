Moon wil vaker informeel gesprek met Kim

De leiders van de buurlanden hadden zaterdag zo’n onverwachte ontmoeting in het grensgebied. Moon zei maandag dat het „meest betekenisvolle” onderdeel van die bijeenkomst was dat „we complexe procedures en protocollen oversloegen en informeel bijeenkwamen, alsof het een alledaagse vergadering was.”

De president concludeerde dat het de betrekkingen tussen de landen ten goede kan komen als regelmatig dat soort „praktische discussies” worden gehouden als dat noodzakelijk is. Daarom moet onder meer worden besloten hoe andere landen geïnformeerd worden over dergelijke gesprekken, zei Moon.

De twee leiders spraken zaterdag onder meer over de mogelijk ontmoeting tussen Kim en Trump. Ook verklaarde de Noord-Koreaanse leider dat hij zich wil inzetten voor de „volledige denuclearisatie” van het Koreaanse schiereiland, zei Moon na de top.

Het is nog onduidelijk of de topbijeenkomst met Trump en Kim doorgaat. Mocht dat gebeuren, dan is het volgens een hoge medewerker van Moon niet ondenkbaar dat zijn baas daar ook een rol zal spelen. De Zuid-Koreaanse president kan dan volgens de bron afreizen naar Singapore.

Moon sprak zondag de hoop uit dat de VS en Noord-Korea er onderling uitkomen. De Zuid-Koreaanse president zou daarna een top willen houden om formeel een einde te maken aan de Koreaoorlog, die in 1953 eindigde in een wapenstilstand.