Nieuw onderzoek naar corona bij kinderen

Bij het onderzoek wordt in honderd gezinnen gekeken hoe kinderen het virus krijgen, hoe besmettelijk ze zijn en wat ze ervan merken. Het onderzoek moet op 5 april klaar zijn. Het RIVM hoopt zo meer te weten te komen over de rol die kinderen spelen bij de verspreiding van het coronavirus.

Tot nu werd ervan uitgegaan dat die rol klein is, omdat kinderen het virus minder snel oplopen en omdat de gevolgen aanmerkelijk minder groot zijn. Dat was was ook de reden om de scholen aanvankelijk wel open te houden, een besluit waarop het kabinet later onder druk vanuit de medische wereld, het onderwijs en de Tweede Kamer terugkwam.