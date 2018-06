’Lag dodelijk ongeval aan ramadan?’

Mounir botste in het Belgische Machelen met zijn Aldi-vrachtwagen tegen een personenauto en reed daarna vol in op een leegstaand gebouw van de politie.

De 39-jarige chauffeur en zijn 48-jarige bijrijder overleefden de klap niet.

Zware baan

Mounir was 11 jaar actief als soldaat in het Marokkaanse leger en begon drie weken geleden als chauffeur bij Aldi. „Het was een zware baan, maar hij was er dolblij mee”, zegt zijn vrouw Véronique. Zijn opleiding zat er bijna op en hij zou binnenkort alleen mogen rijden”.

„Ik belde hem nog omstreeks 11.30 uur voor een praatje. Hij was kerngezond. Dit ongeluk doet dan ook veel vragen rijzen. Was hij onwel geworden? Speelden de hitte of de ramadan een rol? Ik kan dit niet vatten. Mounir was mijn wereld en hij deed alles voor mij, zijn zoontje en mijn twee andere kinderen. Hij was een fantastische man en vader,” aldus de vrouw in Het Nieuwsblad.

Toxicologisch onderzoek

Uit toxicologisch onderzoek moet duidelijk worden of er sprake is van alcohol- of druggebruik.

De inzittenden van de personenwagen, een man en vrouw uit Jette, kwamen er wonderwel zonder een schrammetje van af. Hun dochter: „Mijn ouders zijn gelukkig ongedeerd, maar in shock”, zegt Jessica Dejonghe uit Wolvertem.

„Ik heb hen intussen gesproken, maar het is ook voor hen niet helemaal duidelijk hoe het ongeluk precies tot stand is gekomen. Ze reden beiden naast elkaar, kwamen met elkaar in aanraking, waarna de vrachtwagenchauffeur de controle verloor over het stuur.”