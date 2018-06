Beurs: Politieke storm Italië brengt kou naar Damrak toe

Na een hogere opening eindigde de AEX-index met een min van 0,5% bij 559,84. In de middag dook de hoofdgraadmeter nog dieper onder de 560 punten. De AMX ging 0,6% omlaag tot 793,47 punten.

Elders in Europa keken de beurzen ook tegen verliezen aan. De beurs van Frankfurt raakte 0,4% kwijt, Parijs zakte 0,6%.

De Italiaanse president wees dit weekend de zeer eurosceptische ministerskandidaat van de coalitie tussen Lega en MS5 voor Economische Zaken af. Premier Comte diende in reactie zijn ontslag in. Oud-directeur Cottarelli van het IMF heeft na het afblazen van de kabinetsformatie als opdracht gekregen om een kabinet te formeren tot nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden. De rente op langlopende Italiaanse staatobligaties viel aanvankelijk nog licht terug, maar liep al snel weer fors op tot 2,6%, het hoogste niveau sinds medio 2014.

Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij JNVB, benadrukt dat de onrust over de politieke toekomst van Italië het sentiment parten speelde. Hij wijst er op dat de komst van nieuwe verkiezingen in het Zuid-Europese land de onzekerheid alleen maar langer voor zich uitschuift. „Het is vooral de financiële onzekerheid die de obligatierente in Italië omhoog stuwt mede doordat de Europese centrale bank in de komende maanden een besluit moet gaan nemen over een mogelijke afbouw van de grootscheepse monetaire stimulering en als grote koper van obligaties kan gaan verdwijnen.” Wall Street hield vandaag de deuren dicht vanwege de viering van Memorial Day.

Na de overwegend goede gang van zaken in mei is Westerterp terughoudend over de prestaties van de AEX in de komende maanden. „Het is niet te verwachten dat er snel een oplossing zal komen voor de politieke perikelen in Italië. Daarnaast lijkt de euforie over de groei in de eurozone enigszins getemperd. Aan de andere kant kan de terugval van de koersen een mooi instapmoment opleveren als een escalatie van de situatie in Italië uitblijft doordat het bedrijfsleven er nog steeds goed voorstaat.”

Deze week zal de aandacht vooral zijn gericht op het Amerikaanse banenrapport. Na de terugval van de werkeloosheid in de VS naar een historisch laag niveau kijken beleggers uit naar de ontwikkeling van de looninflatie. Westerterp voorziet dat de Amerikaanse centrale bank ongeacht de uitkomsten over de Amerikaanse werkgelegenheid de rente volgende maand gaat verhogen, tenzij het banencijfer een ngatieve groei laat zien.

Bij de hoofdfondsen hadden de Italiaanse politieke perikelen een negatieve impact op de financiële waarden. Verzekeraar Aegon werd 1% minder waard. Branchegenoot NN Group leverde eveneens 1% in. Voor bankconcern ING hadden beleggers 0,6% minder over. ABN Amro zag de winst omslaan naae een koersdaling van 0,7%. KBC Securities, dat een kopen-advies hanteert, ziet de voordracht van routinier Tom de Swaan als president-comissaris als erg positief: de focus zou snel weer op bankieren komen te liggen, minder op interne bestuurszaken

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize was eveneens uit de gratie met een koersverlies van 1,1%. Medisch teleonogieconcern Philips was het minst geliefd en liet 1,4% liggen.

RD Shell gleed 0,3% onder het slot van vrijdag. Het oliefonds viel onder druk van de verzerdere verzwakking van de olieprijzen terug tot dicht tegen de grens van €29.

Netwerkbedrijf Altice onttrok zich aan het bedrukte tij en kon 4,7% bijschrijven. Beleggersblad Barron’s voorziet een stijging van het aandeel met 50%. Unibail Rodamco behoorde als defensief fonds ook bij de schaarse winnaars met een vooruitgang van 1%.

Bij de Midkapfondsen boekte Air France KLM een winst van 1,1% gesteund door de verder terugval van de olieprijs.

Bodemonderzoeker Fugro daarentegen werd 1,7% lager gezet. Hekkensluiter TomTom moest 2,4% afstaan.

Bouwer BAM (-0,2%) nam een meerderheidsbelang in Tidal Bridge, het samenwerkingsverband dat met getijdenenergie werkt.

Van Lanschot Kempen verloor 0,6%. Bouwer Heijmans stond onderin met 1% terugval na een lange reeks met koerswinsten.