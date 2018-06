Kabinet trekt 900 miljoen uit voor dichtdraaien gaskraan

Dat maakt het kabinet vandaag bekend. Eerder lekte al uit dat er niet bezuinigd hoeft te worden om het ’gasgat’ te dichten dankzij financiële meevallers op begrotingen van andere departementen.

De details rond de financiële dekking van het gasbesluit worden echter pas op Prinsjesdag bekendgemaakt, bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar.

De meevallers zijn onder meer te danken aan de hogere economische groei. Op het ministerie van Volksgezondheid wordt bovendien 350 miljoen euro minder uitgegeven aan genees- en hulpmiddelen en er zijn door hogere sterftecijfers minder AOW-gerechtigden wat de staatskas 95 miljoen euro scheelt. Voor de huurtoeslag is 100 miljoen euro minder nodig. Op de EU-afdrachten is dit jaar een eenmalige meevaller van 476 miljoen euro, al zal die naar verwachting komende jaren teniet gedaan worden door een tegenvaller op de afdrachten aan Brussel.

Dankzij de meevallers is er nog 34 miljoen euro gevonden voor meer mankracht bij de Brexit-voorbereidingen en voor de Douane en keuringsdiensten. Ook bleek er 200 miljoen euro extra nodig te zijn doordat er meer leerlingen en studenten zijn dan eerder gedacht en omdat meer mensen werken en dus hun kinderen naar de kinderopvang sturen (80 miljoen).

De PvdA vindt de aanpassingen van de begroting in de zogeheten Voorjaarsnota een ’enorme teleurstelling voor de Groningers’ omdat het stuk geen duidelijkheid geeft over het terugdraaien van de gaskraan naar nul. „De onzekerheid voor de Groningen wordt bovendien groter door de Franse slag van boekhouden waarmee het kabinet de verlaging van de gaswinning wil financieren.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besteedt een meevaller van ruim 80 miljoen deels aan drugstesten. Er zijn ook forse tegenvallers op het departement. De gevangenissector kost tientallen miljoenen meer, volgend jaar bijna veertig miljoen. En er wordt verwacht dat er steeds minder zaken bij de rechter komen die griffiekosten opleveren, daarom is daar een tegenvaller voorzien van ruim 56 miljoen.

De oprichting vanhet nieuwe ministerie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid blijkt allerminst gratis. Er is 50 miljoen euro voor uitgetrokken. Een deel ervan is eenmalig, maar het nieuwe ministerie kost structureel in elk geval 15 miljoen per jaar meer.

Om de bouw aan te zwengelen komt er verder een fonds waar het ministerie van Binnenlandse Zaken 10 miljoen aan bijdraagt. Daarmee moet grond klaargemaakt worden voor de bouw.

Sommige investeringen, zoals de eerder gemelde miljoenen extra voor de politie, zijn wel afgesproken tijdens de onderhandelingen over de deze voorjaarsnota, maar komen pas met Prinsjesdag echt in de begroting terecht.