Turkmenistan verbiedt ’coronavirus’

Volgens deze mensenrechtengroepering mogen media het woord niet meer gebruiken en is ’coronavirus’ verdwenen uit overheidsbrochures die in scholen en ziekenhuizen werden verspreid. Turkmenen die in het openbaar met anderen praten over het virus, worden opgepakt. Ook zijn mondkapjes verboden.

„Deze weigering om informatie te verstrekken brengt niet alleen Turkmeense burgers in gevaar, maar versterkt ook de dictatuur van president Gurbanguly Berdymukhammedov. We roepen de internationale gemeenschap op om hem te veroordelen voor zijn systematische overtredingen van de mensenrechten”, aldus Verslaggevers Zonder Grenzen.

