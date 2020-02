Massabruiloft Filipijnen in het teken van coronavirus

Deelnemers moesten bovendien verklaren waar ze de afgelopen veertien dagen, de incubatietijd van het virus, geweest waren. „Het voelt wel anders om te zoenen terwijl je een mondkapje draagt, maar dat moest”, zo vertelt de 39-jarige John Paul Inventor. „Het was hartstikke druk.”

De burgemeester van Bacolod is maar wat blij met het evenement, dat elk jaar plaatsvindt ná Valentijnsdag. „Als onze families sterk zijn, wordt onze stad dat ook.”

In de Filipijnen is inmiddels bij drie mensen het virus vastgesteld, een iemand is eraan overleden.