Wet voor delen data criminelen

Den Haag - Criminelen moeten zich niet kunnen verschuilen achter privacywetgeving. Dat is het idee achter het wetsvoorstel van ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsinstanties. Het is een zet in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.