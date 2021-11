Commandant Taliban gedood bij IS-aanval ziekenhuis Kabul

Mokhlis was lid van het extremistische Haqqani-netwerk, die de Verenigde Staten als terroristisch omschrijven, en van de speciale Taliban-troepen die bekendstaan als Badri 313. Hij is de hoogste Taliban-commandant die is gedood sinds die groep in augustus aan de macht kwam in Afghanistan.

Bij de aanslag van dinsdag zijn volgens de Taliban zeker negentien doden en vijftig gewonden gevallen. Er vonden twee explosies plaats, waarna onbekenden ook schoten losten. De Taliban bevestigen dat er ontploffingen waren bij de ingang van het ziekenhuis met vierhonderd bedden, waar Talibanstrijders en voormalige Afghaanse veiligheidstroepen worden behandeld. Op beelden van vlak na de explosies is een rookpluim boven het gebouw te zien.

Bekijk ook: Doden en gewonden bij aanval op ziekenhuis voor Talibanstrijders

Het bewuste ziekenhuis werd in 2017 ook al aangevallen, destijds door gewapende mannen die verkleed waren als medisch personeel. Er kwamen toen zeker dertig mensen om het leven.

De Taliban, die sinds augustus weer de machthebbers van Afghanistan zijn, hebben te maken met bloedige aanslagen van een lokale tak van Islamitische Staat, IS-K. Ook de aanval op het militaire ziekenhuis is door IS-K opgeëist.