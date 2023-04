Omstreden politiebaas die ’vocht’ met de duivel ontslagen door Colombiaanse president

De gevallen politiechef was door zijn controversiële uitspraken over homo’s, feministen, mensenrechtenorganisaties en aanhangers van de seculiere staat al langer een blok aan het been van de president. De aanstelling van de conservatieve Henry Sanabria als hoogste politie-agent in augustus vorig jaar werd destijds al met scepsis ontvangen. Zeker na het echec van diens voorganger onder wiens leiding 80 Colombiaanse burgers om het leven kwamen toen de politie bij protesten in 2021 op ongewapende demonstranten schoot.

Toch was zijn benoeming juist bedoeld als een breuk met een verleden waarin leger en politie maatschappelijke organisaties en linkse bewegingen zagen als de vijand. Zijn openlijk beleden standpunten tegen abortus, het homohuwelijk, vrije vakbonden en euthanasie wezen desondanks op het tegendeel en botsten regelmatig met de wet en de publieke consensus in Colombia.

Satanische riten

De archaïsche stijl van de 51-jarige voormalig advocaat bleek onverenigbaar met zijn positie. Zo noemde hij Halloween een „satanische strategie” om kinderen tot het occulte aan te zetten. In oktober, in de periode rondom het feest, zei hij extra zijn best te doen om kinderen te beschermen tegen ontvoering en moord in satanische riten. Misdaad noemde hij het werk van de duivel, dat hij bestreed met de hulp van God.

Aan zijn agenten vroeg Sanabria, die ook actief was als priester en huwelijksadviseur, om geen relaties buiten het huwelijk aan te gaan. „Iemand die ontrouw is in de liefde is in veel ontrouw”, zei hij in een radio-interview. Hoewel hij daarna verzekerde dat homoseksualiteit een persoonlijke beslissing is en dat hij de Colombiaanse grondwet respecteerde, droomde hij volgens de krant El País van een religieuze politie in de stijl van sommige islamitische landen. Internationale vrouwendag benadrukte volgens de politiechef vooral hoe belangrijk vrouwen zijn voor mannen.

Een omstreden interview met een tijdschrift waarin hij zei dat duivelsuitdrijving tijdens politieoperaties onderdeel was van zijn strijd tegen de duisternis bleek de druppel. Zijn opvolger is reservegeneraal William Salamanca.