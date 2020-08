Duitse politie vraagt hulp bij raadselachtige diefstal hert

Het zes jaar oude dier weegt tussen de 250 en 300 kilo en kan niet uit eigen beweging uit het park in Differten zijn uitgebroken. Een zoektocht in het park heeft niets opgeleverd. Het hert is weg en er zijn geen openingen in de afrasteringen. Het dier moet volgens de politie tussen vrijdag 18.00 uur en zaterdag 7.15 uur zijn gestolen.