Zorgen om beer met opschrift uit WO2 op vacht

Beelden van de beer gaan wereldwijd; natuurbeschermers maken zich zorgen dat het zwarte opschrift verstorend kan zijn voor het beest. De tekst lijkt te zijn aangebracht met spray en het kan nog wel weken duren voordat het van de vacht af is. De beer kan zich daardoor moeilijker onzichtbaar maken in de sneeuw voor prooien.

Het is nog niet duidelijk waar het videomateriaal precies is gemaakt. Het gaat vermoedelijk om beelden uit Tsjoekotka, de meest noordoostelijk gelegen regio van Rusland. De video dook aanvankelijk op in een regionale Whatsappgroep en is van daaruit verder gedeeld door Sergey Kavry van World Wildlife Fund (WWF). „Als het inderdaad om militaire belettering gaat, is dat een pervers gebrek aan respect voor de geschiedenis”, zegt hij tegen de BBC.

Een natuurwetenschapper zegt tegen de Britse omroep dat de letters waarschijnlijk niet zonder verdoving zijn aangebracht, ook omdat het opschrift er relatief netjes uitziet.