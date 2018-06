Blok spreekt VN-Veiligheidsraad toe over MH17

Vorige week bleek dat de raket die de passagiersvlucht neerhaalde van het Russische leger afkomstig was. Nederland heeft Rusland aansprakelijk gesteld voor de vliegramp, die 298 mensen het leven kostte. Uit de bevindingen van het internationale team dat de toedracht onderzoekt, blijkt volgens het kabinet dat de Russen cruciale informatie hebben achtergehouden.

Moskou zegde in 2014 medewerking toe aan het MH17-onderzoek. Nederland zal wijzen op die belofte, die is vastgelegd in resolutie 2166. „We moeten zorgen dat het onderwerp voortdurend op de agenda blijft en de aandacht niet verslapt. Gerechtigheid moet zegevieren”, zei de minister voor aanvang van overleg met zijn Europese ambtgenoten.

„Het is belangrijk dat de EU-landen achter Nederland blijven staan zodat we druk kunnen uitoefenen op Rusland”, vervolgde Blok. „Het vinden van de daders is van groot belang, en we moeten zorgen voor genoegdoening voor de nabestaanden. Nederland is het land met verreweg de meeste slachtoffers, dus het is aan ons het op de agenda te houden.”

Blok zei dat Nederland andere getroffen landen heeft uitgenodigd Rusland aansprakelijk te stellen. „Het zou fijn zijn als nog meer landen zich aansluiten.”

De Europese Unie staat pal achter de resultaten van het onderzoeksteam en de inspanningen om de daders ter verantwoording te roepen, liet EU-buitenlandchef Federica Mogherini weten. „We roepen Rusland op zijn verantwoordelijkheid te nemen.”