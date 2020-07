Man (21) mishandelt agenten in uitgaanscentrum Eindhoven

Ⓒ Twitter politie Oost-Brabant

EINDHOVEN - Een 21-jarige man uit Maarheeze heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven twee agenten mishandeld. Hij sloeg een van hen een aantal keer met de vuist tegen het gezicht. Ook probeerde hij bij zijn aanhouding onder meer de wapenstok van een agent te pakken en trok daarbij die politieman naar de grond. Die bezeerde daarbij zijn elleboog.