Starters na koop eniergieneutrale woning verrast door leasecontract warmtepomp: niet in brochure gemeld

Door Coen van de Luytgaarden Kopieer naar clipboard

De woningen in Dubbelspoort zoals deze in de digitale verkoopfolder worden gepresenteerd Ⓒ TOEKOMSTGROEP

OBDAM - Kandidaatkopers van energieneutrale starterswoningen in de wijk Dubbelspoor in Obdam moeten via leaseconstructies extra betalen voor de warmtepompinstallatie. Projectontwikkelaar Toekomstgroep heeft verzuimd dit in de verkoopbrochure te vermelden.