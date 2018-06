Jongen (17) slaat taxichauffeur met vuurwapen en valt in slaap in portiek

De chauffeur vertelde dat hij in Rotterdam een klant had opgepikt die naar een hotel in Breda vervoerd wilde worden. Ze waren naar een pinautomaat gereden omdat de klant geen geld bij zich had. Daar ontstond een ruzie.

Agenten hebben direct in de omgeving naar de schutter gezocht. Hij werd slapend in de portiek gevonen. Het vuurwapen werd mede dankzij een alerte getuige aangetroffen. De dader had dat tijdens zijn vlucht weggegooid.