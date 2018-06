’Statushouder wil geen baan’

Deze groep wil helemaal niet werken, maar alleen het papiertje hebben om in Nederland te verblijven. De statushouders die ik ontmoet, dat zijn er nog al wat, hebben een huis en een uitkering van de gemeente. Deze mensen doen totaal geen moeite om werk te vinden. Ze leven met veel familieleden in huis en hebben een uitkering plus alle toeslagen dus waarom zouden ze een baan zoeken.

En het kabinet maar volhouden dat zij er alles aan gaan doen om de mensen aan het werk te krijgen, nou droom maar lekker verder.

R. Tielrooij, Alkmaar