Spaans klusgehucht Polopos toeristische trekpleister

De Nederlandse dorpelingen met de burgemeester van Polopos (l.). Ⓒ Cristina Ruiz Foto

POLOPOS - Met dank aan kijkcijferkanon Het Spaanse dorp is het gammele bergdorp Polopos een heuse toeristische trekpleister. Nederlanders in Benidorm zitten zelfs twaalf uur in een minibus voor een fotootje met de soms venijnige Elisa of wijnhandelaar Christiaan. Een dagje tv-aapjes kijken in het Iberische achterland.