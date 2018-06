Illegale Malinees krijgt Franse nationaliteit na heldendaad

Mamoudou Gassama, die sinds een half jaar zonder papieren in Frankrijk is, werd maandag ontvangen door Macron. De Franse president heeft hem ook een baan bij de brandweer aangeboden.

De video van de reddingsactie ging eerder viral op sociale media. De 22-jarige man klauterde van balkon naar balkon om een jongetje te redden dat aan een balkonrand bungelde. De Franse krant Le Parisien bericht dat Gassama langsliep toen hij een groep toeschouwers bij het gebouw zag staan. Daarop kwam hij in actie. „Ik zag een kind en dacht niet na over risico’s, ik heb hem meteen gered.” Mamoudou heeft al de bijnaam Spiderman gekregen.

De Malinees kreeg tijdens zijn bezoek aan Macron ook een onderscheiding. ’Ik ben heel blij, dit is de eerste keer dat ik een trofee krijg’, zo liet hij Franse media weten.

’Bijzondere redenen’

De wet voorziet in de mogelijkheid om illegalen papieren te geven voor ‘bijzondere redenen’, bijvoorbeeld ‘een buitengewoon talent’ of wanneer een persoon ‘de gemeenschap een dienst heeft bewezen op cultureel, sportief, verenigings-, maatschappelijk of economisch vlak’. Ook ‘humanitaire omstandigheden’ kunnen een rol spelen. De beslissing ligt bij de departementale politiechef.

Het gebeurt niet vaak dat buitenlanders worden genaturaliseerd om deze redenen. In 2017 ging het om vijf personen, in het jaar daarvoor zes en in 2015 acht. Onder hen was onder andere Lassana Bathily, ook een Malinees, die een heldenrol vervulde tijdens de gijzeling en moordpartij in een koosjere supermarkt vlak buiten Parijs in januari 2015. Hij had een aantal gijzelaars verborgen in een koelcel.