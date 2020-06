’Biomassa-akkoord staat op springen’

Voor biomassa zouden alleen bewezen duurzame houtpellets mogen worden gebruikt, maar volgens Greenpeace is er geen zekerheid dat dat ook echt gebeurt. Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Het convenant over houtige biomassa als bijstook in kolencentrales hangt aan een zijden draad. Volgende week behandelt een geschillencommissie de klacht van Greenpeace dat energiebedrijven nog steeds niet in staat zouden zijn de door hen gebruikte biomassa als duurzaam te waarborgen.