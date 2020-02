Antisemitische teksten en hakenkruis op Joodse begraafplaats Dordrecht

Op de graven staan antisemitische teksten en een hakenkruis. „Dit laat zien dat het niet om ’zomaar grafschennis’ gaat”, meldt het NIK in een verklaring. Volgens de koepelorganisatie voor synagogen in Nederland, tevens de eigenaar van de begraafplaats, hebben de daders vastberaden gehandeld „met haat tegen de Joodse gemeenschap.” Vanwege de ’ontheiliging’ is er aangifte gedaan van vernieling en discriminatie.

Het NIK spreekt de verwachting uit dat de daders snel in de kraag worden gevat. „Een aanval op de doden is een aanval op het geheugen, op respect en op menselijke waardigheid.”

Wangedrag

Burgemeester Wouter Kolff spreekt schande van het vandalisme en ’wanstaltig gedrag’. Hij roept op sociale media getuigen op zich te melden. De bekladdingen zijn volgens een wijkagent vermoedelijk tussen afgelopen donderdag en zondag toegebracht.

Het incident staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren worden ook in andere Europese landen, zoals Frankrijk, stenen op Joodse begraafplaatsen vernield of beklad. In de Elzas in het oosten van Frankrijk werden vorig jaar nog zo’n tachtig joodse graven geschonden met hakenkruizen, het symbool van de nazi’s.