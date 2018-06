Twee doden na aanrijding Den Haag

Het ongeluk vond plaats op de kruising Aaltje Noorderwierstraat en de Mozartlaan. De bestuurster van de auto die betrokken was bij de aanrijding is aangehouden. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

Ⓒ Peter van Zetten

Zebrapad

Het AD meldt dat bewoners van de Aaltje Noorderwierstraat onlangs hebben gepleit voor een zebrapad, nadat een 79-jarige bewoonster begin november na een aanrijding was overleden. De gemeente liet vorige week aan de bewoners weten dat zij een zebrapad gaan plaatsen op de kruising.