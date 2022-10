Grote brand bij sokkenproducent in Wateringen bij Den Haag

In het pand staat veel rook, meldt een woordvoerder van de brandweer. „De eigenaar van het pand was zelf aanwezig en heeft de brand gemeld, zodat de brandweer snel ter plaatse was. De eigenaar kon zelf gelukkig op tijd naar buiten komen. We hebben snel opgeschaald, maar zijn de brand nog niet meester. Wel zijn we begonnen met ventileren om meer zicht te krijgen in de bedrijfsruimte.”

Een naastgelegen pand is ontruimd.