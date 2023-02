DNA-onderzoek om identiteit dode brand Schellinkhout te bepalen

Het bedrijfsterrein werd ontruimd, net als meerdere omliggende woningen. Bewoners werden ergens anders opgevangen. Het vuur was na een paar uur onder controle. In de loop van de ochtend werd vervolgens in een van de units een lichaam gevonden.

Bekijk ook: Dode aangetroffen na brand in bedrijfspand in Schellinkhout

Het technisch sporenonderzoek in de brandresten van een loods langs de Dorpsweg is inmiddels afgerond, laat de politie verder weten. "De brand is dermate intens geweest dat de startlocatie en het verloop van de brand niet vastgesteld konden worden." Het onderzoek naar eventuele strafbare feiten loopt nog.