Megaproces familie Gubbels nadert ontknoping

Danny stierf in juli 2010 toen de woonwagen in Breda met kogels werd doorzeefd. Dat zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat de familie een partij van 400 kilo cocaïne zou zijn kwijtgeraakt. Voor de moord zijn drie mannen tot twintig jaar cel veroordeeld.

Justitie verdenkt negen man van betrokkenheid. Er zou sprake zijn van een criminele organisatie en productie, invoer en handel in soft- en harddrugs, witwassen en wapenbezit. Verdachten beriepen zich maandag op hun zwijgrecht.

De 400 kilo coke verdween uit een loods in Amsterdam. Het spul had een straatwaarde van 17 miljoen. Het OM denkt dat leden van de Mocro-maffia hadden geïnvesteerd en John en Sander Gubbels aansprakelijk stelden voor de diefstal.

Bij een andere broer van Danny in Rucphen deed de politie overigens in oktober 2011 nog een inval. Er lag 130 kilo coke. Hij kreeg daarvoor eerder zeven jaar cel.

In de rechtbank in Breda ging het maandag vooral over wiet en de criminele organisatie. Onder meer over de contacten die de woonwagenbewoners hadden met andere (veroordeelde) drugscriminelen, onder wie Eindhovenaar Aran de Jong. Die werd in 2012 vlak voor het begin van zijn proces doodgeschoten. Zijn medeverdachten kregen voor betrokkenheid bij de drugstransporten celstraffen tot zes jaar.

In totaal zijn twaalf dagen uitgetrokken voor de strafzaak. De eisen worden verwacht op 14 juni. De uitspraak volgt in de loop van de zomer.