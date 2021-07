Dodental watersnood België loopt op

De Waalse minister-president Di Rupo zei vrijdag te vrezen dat het dodental nog zal oplopen. Honderden mensen zitten nog vast in hun huizen.

Alle Maasgemeenten in Limburg kondigden de evacuatie aan van de bewoners van gebieden die worden bedreigd door hoogwater. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen staat de Maas historisch hoog.

In Luik riepen de lokale autoriteiten donderdagmiddag duizenden inwoners die bij de Maas wonen op om hun huizen te verlaten. Het peil van de rivier in het centrum van de stad steeg 's nachts niet. De politie meldde zelfs dat het heel langzaam begon te dalen in de zwaarst getroffen wijk.

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters waarschuwde dat het gevaar nog niet is geweken. Bij Maaseik wordt het hoogste punt rond de middag verwacht.

In Wallonië zitten meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen. Door het noodweer is het leidingwater in meerdere Waalse gemeenten niet langer drinkbaar.