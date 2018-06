Hennie poseert deze week in lingerie in onze populaire rubriek Blootgeven, in het nieuwe VROUW magazine. Ze wordt volgend jaar 50 en wilde dit nog heel graag doen. Benieuwd naar deze spontane dame met kleding aan? Bekijk hier haar video.

