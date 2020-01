Stagiair raakt tenen kwijt, boete voor bedrijf

Volgens de rechtbank in Den Bosch mocht het bedrijf dit werk niet overlaten aan de jongen. Ook hielden medewerkers niet permanent toezicht op de stagiair in het magazijn. Het bedrijf overtrad daarmee de Arbeidsomstandighedenwet en is daarvoor strafbaar.

Het bedrijf was zich tijdens het incident in 2016 niet voldoende bewust van de risico’s en gevaren van het werk dat de stagiair moest doen, stelt de rechtbank vast. Na het ongeval is het veiligheidsbeleid wel aangescherpt.

De rechtbank legde, conform de eis van de officier van justitie, een geldboete van 40.000 euro op, waarvan de helft voorwaardelijk.