De Mos, VVD, D66 en GL vormen Haagse coalitie

De vier partijen werden de grootste bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Samen hebben ze 26 van de 45 zetels in de gemeenteraad. De lokale partij Groep de Mos van oud-PVV’er Richard de Mos werd met acht zetels de grootste fractie, op de voet gevolgd door de VVD met zeven zetels, D66 heeft er zes en GroenLinks vijf.

De vier partijen begonnen op 11 april aan hun gesprekken. Voorafgaand aan deze fase had VVD-coryfee Hans Wiegel de eerste verkenningen gevoerd om te kijken of er een mogelijkheid was dat deze partijen met uiteenlopende signatuur samen konden én wilden werken.

Belangrijk

Vier belangrijke punten waar het in de formatie volgens Wiegel vooral om zou gaan draaien, waren duurzaamheid, groei van de stad/leefbaarheid, ’iedereen doet mee’ en mobiliteit. Rondom de onderhandelingen wilden Schippers en de partijen absolute stilte, tot aan de presentatie van het bestuursakkoord.

Wiegel adviseerde acht wethouders aan te stellen en die gelijk te verdelen over de partijen. Kandidaten hiervoor zijn Richard de Mos zelf en zijn tweede man Rachid Guernaoui; voor de VVD zijn dat zittend wethouder Boudewijn Revis en top-ambtenaar Kavita Parbhudayad. D66 heeft huidig wethouder Saskia Bruines en lijsttrekker Robert van Asten op het oog, en GroenLinks gaat uit van Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren en de Haagse jeugdombudsman Bert van Alphen.