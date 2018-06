OM steunt Belgische politie voor taserwet

BRUSSEL - De Belgische vakbonden vrezen dat agenten die mensen verwonden of doden met een taser zullen worden vervolgd, omdat het gebruik van dergelijke stroomstootwapens in België wettelijk niet is geregeld. Ze eisen dat een proef in veertien politiezones met het gebruik van het wapen direct wordt beëindigd nu ze steun krijgen van het Openbaar Ministerie.