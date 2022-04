’Vermiste Noord-Ier dood teruggevonden in Amsterdam’

Furey werd voor het laatst op maandag 11 april gezien, toen hij op het Rembrandtplein was. Woensdag zou hij zijn gevonden. De politie in Nederland schrijft op haar site dat de vermissing ’niet meer actueel is’.

Furey was in Amsterdam met twee broers en een neef. Het ging niet zo goed met hem. Hij had een slecht humeur toen hij op de bewuste maandag besloot in zijn eentje te vertrekken. Sindsdien hadden zijn reisgenoten niets meer van hem gehoord.

’Diepbedroefd’

Inmiddels heeft Joanne Wolff, de zus van Andrew, een crowdfunding opgezet om de begrafenis te kunnen bekostigen. Donderdagavond rond 22.30 uur is de helft van het streefbedrag al binnen. Ze schrijft bij haar berichtje: „De familie is diepbedroefd en wil dat Andrew zo snel mogelijk naar huis wordt gebracht. Overweeg alsjeblieft om alles te geven wat je kunt, om de familie te helpen in deze ongelooflijk moeilijke tijd, om ervoor te zorgen dat Andrew vredig thuis kan komen, omringd door zijn geliefde familie en vrienden.”