Dijkhoff: ’Doe effe normaal!’

Op foto’s die zaterdag zijn genomen valt te zien dat lang niet iedereen de huidige corona-adviezen serieus neemt. Mensen drommen samen op markten en in parkjes worden er sportoefeningen gedaan waarbij de deelnemers elkaar bij sit-ups een handklap geven.

Dat druist regelrecht in tegen de momenteel geldende RIVM-adviezen. Mensen moeten tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden en geen handcontact hebben. Gebeurt dat wel, dan kunnen er nieuwe coronabesmettingen ontstaan.

VVD’er Dijkhoff heeft er in ieder geen goed woord voor over. In zijn achterhoofd zitten potentiële slachtoffers van zulk roekeloos gedrag, evenals de zorgverleners die momenteel op tal van plekken knokken tegen het coronavirus.

„Blijf in je eigen bubbel”, drukt hij alle Nederlanders op het hart. En: „Aan al die mensen bij elkaar op de markt, in het park en op ‘schijt aan corona’ huisfeestjes: Doe. Effe. Normaal! Ook de helden in de zorg vragen van ons maar 1 ding: blijf thuis als het kan en als je de hort op moet: houd afstand!”