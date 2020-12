Vuurwerkbom gaat af bij tandarts Utrecht: ’Patiënt heeft geluk gehad’

Het raam van de praktijk viel deels aan diggelen terwijl een tandarts zojuist bezig was met de behandeling van een patiënt. Geschrokken snelden de twee uit de behandelkamer.

„Het leek wel of er een bom afging en er was een grote rookpluim in de wijk. Gelukkig had de tandarts nog net niet de haak in de mond gedaan van de patiënt, voor het weghalen van tandsteen, want dan had deze ergens in het gezicht terecht kunnen komen”, vertelt een medewerkster van de praktijk.

’Levensgevaarlijk’

Er was volgens haar een wit bestelbusje voor de deur. „Toen dat wegreed, ontplofte twee, drie seconden daarna een gigantisch vuurwerk”, zegt ze verontwaardigd. „Levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed afgelopen, maar je moet er echt niet aan denken wanneer er kinderen naar buiten waren gegaan om te spelen, dat gebeurt hier vaker.”

Naast het incident bij de tandarts is er een jongen beroofd in Park Hoge Weide en ’s avonds werd snackbar Kwalitaria Parkwijk overvallen. Een medewerkster moest de kassa openen, waarna overvallers er met de inhoud vandoor gingen. De daders zijn op een scooter weggevlucht. Volgens de politie, die de drie zaken in onderzoek heeft, is er geen verband.