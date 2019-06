Magneetmijn veroorzaakte evacuatie tanker

Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - De bemanning van een van de donderdag in de wateren tussen Iran en Oman beschadigde olietankers, is van boord gegaan, nadat een nog niet ontplofte mijn met een soort magneet op de wand van het schip was gesignaleerd. De mijn die ook de zeeslakmijn wordt genoemd, zou zijn waargenomen door de opvarenden van een voorbijvarende Amerikaanse oorlogsbodem in de Golf van Oman.