Mishandelde vrouw ontsnapt aan vriend dankzij slimme truc

De Amerikaanse had flink wat moeite moeten doen om naar de dierenarts te mogen met de hond. De 39-jarige Floyd stond er op dat hij mee ging met een geladen wapen, meldt FoxNews.

In het DeLand Animal Hospital overhandigde Reichle stiekem het briefje aan een van de medewerkers. Op het briefje staat: „Bel de politie. Mijn vriend bedreigt mij. Hij heeft een wapen. Laat het hem alsjeblieft niet merken.”

Ⓒ Volusia County Sherriff

De medewerker lichtte de politie in en na het bezoek aan de kliniek werd Jeremy Floyd in de boeien geslagen. Zijn wapen werd in beslag genomen. Carolyn Reichle werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze werd behandeld aan haar verwondingen: een hoofdwond, een blauw oog en diverse blauwe plekken.

Floyd wordt nu vastgehouden in afwachting van zijn proces. Hij heeft een rits aanklachten aan zijn broek, waaronder huiselijk geweld, zware mishandeling met een vuurwapen en onrechtmatige gevangenschap.