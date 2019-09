Politie: ontsnapte tbs’er Van E. is opgepakt

Bij zijn laatste veroordeling stelde de rechter dat hij ’steeds sluwer’ werd en daardoor gevaarlijker, met name voor jonge meisjes. De politie is bezig met een klopjacht om de man te vangen, en heeft meerdere foto’s gedeeld.

Van E. ging er gisteren rond 15.10 uur tijdens een begeleid fietsverlof in het buitengebied van Malden vandoor. Hij is weggefietst op een zwarte mountainbike, meldde de politie ’s middags. Even later kwam het bericht dat hij in de kraag was gevat.

Veroordeeld

De Barnevelder vergreep zich volgens de rechter aan zes buurmeisjes van maximaal acht jaar. Hij speelde met de kinderen met waterballonnen en sloeg dan toe bij het afdrogen. De man was in 2006 al veroordeeld voor ontucht met een minderjarig meisje. Hij had ook opgebiecht dat hij ook tijdens vakanties kinderen belaagde, maar die slachtoffers zijn nooit getraceerd. Justitie typeerde Van E. als ’een man die op kinderen jaagt’.

„In het verleden wilde verdachte eerst een vertrouwensband met een slachtoffer opbouwen”, stelde de rechter. „Daarvan is nu geen sprake meer. Een vluchtig en ongezien moment is voldoende voor verdachte om toe te slaan.”

Van E. gaf tijdens de rechtszaak in 2013 toe zich aan meerdere jonge meisjes te hebben vergrepen. De advocaat stelde tijdens diezelfde rechtszaak dat de Barnevelder ’behandeld moet worden’ en dat een ’gevangenisstraf daarbij in de weg staat’.

’Doelbewust om tuin geleid’

Een psycholoog en een psychiater concludeerden dat Van E. verminderd toerekeningsvatbaar was vanwege zijn stoornissen. De rechtbank legde hem twee jaar cel en tbs met dwangverpleging op. De rechtbank oordeelde dat de kans op recidive hoog is.

„Hij liet zijn behandelaars in de waan dat de therapie aansloeg”, schreef de Arnhemse rechter, „en de fantasieën gestopt waren. Verdachte heeft hiermee doelbewust de hulpverleners om de tuin geleid. Hoewel verdachte ogenschijnlijk openheid van zaken gaf, gebeurde er in zijn hoofd dingen die het daglicht niet konden verdragen.” Volgens de rechtbank biedt „dwangverpleging de meeste zekerheid aan de maatschappij”. Volgens de rechtbank is dit de enige manier dat de veiligheid ’maximaal gewaarborgd’ wordt.