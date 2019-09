Uit tbs-kliniek ontsnapte pedo ‘werd steeds sluwer’

De Pompekliniek. Ⓒ AEROVISTA LUCHTFOTOGRAFIE

Barneveld - De tbs’er die donderdagmiddag tijdens een begeleid verlof ontsnapte uit de Nijmeegse Pompekliniek, is de Barneveldse kindermisbruiker Harry van E. Bij zijn laatste veroordeling stelde de rechter dat hij ’steeds sluwer’ werd en daardoor gevaarlijker, met name voor jonge meisjes. De politie is bezig met een klopjacht om de man, die op de fiets is ontsnapt, te vangen.