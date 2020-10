’Teheran bedreigde kiezers VS’

Iran deed alsof de e-mails afkomstig waren van de ‘Proud Boys’. Ⓒ Foto EPA

WASHINGTON - Iran heeft dreigmails naar Amerikaanse kiezers gestuurd. Dat zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten, die ook stellen dat Iran en Rusland informatie over Amerikaanse kiezers hebben verzameld. Het nieuws leidde in Washington tot een politieke discussie over wie nu precies het doelwit was van de actie.