De casinokeizer van Macau

Stanley Ho gokte zelf niet, maar van vrouwen kon hij geen genoeg krijgen. Ⓒ Foto EPA

Peking - Stanley Ho (98), de multimiljardair die ervoor zorgde dat Macau een waar gokparadijs werd, is dinsdag in Hongkong overleden. Het leven van ’de koning van het gokken’ is net een soap, compleet met concubines, een mislukte coup en vermeende maffiabanden.