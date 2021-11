VS willen wapens en militaire adviseurs naar Oekraïne sturen

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zou er bovendien op aandringen om bepaalde wapenuitrusting die bedoeld was voor Afghanistan, in plaats daarvan naar Oekraïne te sturen.

Binnen het kabinet van de Amerikaanse president Joe Biden zouden echter ook zorgen zijn dat het sturen van extra wapens en militair personeel door Rusland als provocatie kan worden gezien en dat de spanningen hierdoor verder kunnen oplopen. Hoewel er ook voorbereidingen worden getroffen om militaire adviseurs te sturen, is het daarom onduidelijk of zij daadwerkelijk naar Oekraïne zelf zullen gaan of naar een ander land in de regio.

Nieuwe inlichtingen

De VS deelden afgelopen week nieuwe inlichtingen met Europese bondgenoten over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Met die troepen zou Rusland het Oost-Europese land snel binnen kunnen vallen als president Vladimir Poetin daar opdracht toe geeft. Volgens ingewijden heeft Poetin nog niet besloten of hij dit ook daadwerkelijk wil.

Rusland en Oekraïne hebben al jaren een gespannen relatie. Moskou annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland De Krim en steunt gewapende separatisten in Oost-Oekraïne. De regering in Kiev zoekt ondertussen steun bij het Westen. De Oekraïense minister van Defensie vroeg de VS vorige week om hulp bij het verdedigen van zijn land.

Spanning de-escaleren

Het Witte Huis liet maandag weten erg bezorgd te zijn over de militaire activiteiten van Rusland en de wrede retoriek gericht op Oekraïne. „Wij roepen Rusland op de spanning te de-escaleren”, zei Witte Huis-woordvoerster Jen Psaki tijdens een persmoment. Volgens het Witte Huis vinden er momenteel intensieve gesprekken plaats tussen de VS en Europese bondgenoten over de situatie.