Politie: zorgen bij familie om vermiste Danny (15) uit Groningen

Zijn moeder had tot vrijdag 23 oktober nog dagelijks contact met haar zoon via WhatsApp. Danny was afgelopen vrijdag om 21.16 uur voor het laatst online. Sinds dat moment is er geen enkel contact meer geweest met de tiener. Hij bevond zich voor het laatst in de buurt van Hilversum. ,,Onbekend is waar Danny zich nu bevindt en in welke toestand’’, aldus de politie.

Signalement

De jongen is 1.95 meter lang, heeft een normaal postuur, een blanke huidskleur, donkerbruin haar en blauwe ogen. Op de binnenzijde van zijn onderarm heeft Danny een tatoeage van een datum in Romeinse cijfers. Hij draagt een zilveren zegelring.